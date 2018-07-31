Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, hidrolik sisteminin devreye girmesiyle silajlık mısır yüklü römorku açılan traktör, devrildi. Kazada, evli ve 2 çocuk babası sürücü Ali Karacan (54) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Ödemiş- İzmir Karayolu Yeniköykahveleri mevkisinde meydana geldi. Ödemiş'ten İzmir yönüne gelen, çiftçi Ali Karacan yönetimindeki 35 ZGP 37 plakalı, römorkunda silajlık mısır yüklü traktör devrildi. Hidrolik sisteminin devreye girmesi sonucu açılan römorkun, traktörü devirdiği belirtildi. Aracın altında kalan Karacan, kanlar içinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Karacan'ın öldüğü belirlendi.

Gidiş ve dönüş tek şeritli olan yola yayılan malzemelerle, İzmir- Ödemiş Karayolu ulaşıma kapadı. Yolda her iki yöne 2 kilometreye yakın araç kuyrukları oluştu. Ali Karacan'ın cesedi, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karacan'ın bir oğlunun Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatani görevini yaptığı öğrenildi. Cenazenin kaldırılmasının ardından temizlenen yol, ulaşıma açıldı.

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