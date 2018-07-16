Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, tarlasına giderken, kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Halil Püslü (51), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Ağaçlı ile Davutlar mahalleleri arasında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi çiftçi Halil Püslü, traktörüyle tarlasına çalışmaya gitmek üzere yola çıktı. Yamaçta Püslü'nün kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Traktörün altında kalan Püslü, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, Püslü'nün cansız bedenini traktörün altından güçlükle çıkarıldı. Halil Püslü'nün cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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