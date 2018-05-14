Devrilen vincin altında kalan operatör öldü

Mustafa KANLI- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te konut inşaatında yapılan çalışma sırasında devrilen vincin altında kalan operatör Halil Taşçı (27) yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Dar gelirli aileler için belediye tarafından yaptırılan konut inşaatında çalışan vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen vincin altında kalan ve dün işe başlayan operatör Halil Taşçı hayatını kaybetti. Taşçı'nın cesedi, ihbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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