Devrilip, dubalara çarpan motosikletin sürücüsü, öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da girdiği virajda devrilip, dubalara çarpan motosikletin sürücüsü Abdülkadir Arpacı (24), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Arpacı yönetimindeki 06 RR 328 motosiklet, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp devrildi. Sürüklenen motosiklet demir dubalara çarptı. Kazada, Arpacı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Abdulkadir Arpacı, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Arpacı'nın 12 gün önce motosikletini satılığa çıkardığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
MHP’de şaşırtan gelişme! Kadın kollarında iki erkek
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum