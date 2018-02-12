Devriye aracı zırhlı araca çarptı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpışması sonucu 1 polis şehit olurken, 2 polis yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis aracı, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı uygulama noktasındaki zırhlı araca çarptı. Kazada 1 polis şehit olurken, 2 polis ise yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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