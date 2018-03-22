Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı

Bursa’da PKK üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Yıldırım’a bağlı Karapınar Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında M.K.’nın silahlı terör örgütü üyesi olduğu anlaşıldı. Zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.