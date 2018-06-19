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DHA YURT - Siirt'te mayınlı tuzak: 3 asker yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 04:09 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh İlçesi Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askerilerin mayına basması sonucu 3 asker yaralandı.

SİİRT'in Eruh İlçesi Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askerilerin mayına basması sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi

Haber: Turan KOYUNCU / SİİRT,(DHA)

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