DHA YURT:KAYBOLDUKTAN 8 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN UFUK TATAR, TOPRAĞA VERİLDİ

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan ve 8 gün sonra kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulunan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cenazesi toprağa verildi. Ufuk Tatar'ın sarp kayalık ve dik yamaçları geçerek zorlu coğrafyada cesedinin bulunduğu noktaya nasıl ulaştığı ise henüz aydınlatılamadı.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak Ufuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi.

Dağ taş aranan küçük Ufuk'un cenazesi dün kaybolduğu su kaynağına yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Yoluklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çocuk cesedi buldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen Ufuk Tatar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradan da Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burada yapılan otopsinin ardından Ufuk'un cenazesi ailesine teslim edildi. Babası Muhammet Tatar'ın yaşadığı Kırıkhan ilçesine getirilen Ufuk'un için 201 Evler Yörükler Camii'ne getirildi. Kırıkhan Kaymakamlığı'na vekalet bakan Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, babası Muhammet, dedesi Mustafa, babaannesi Zeynep, annesi Durdu amcaları ile yaklaşık 200 kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında oldukça bittin görünen ve ayakta duramayan baba Muhammet Tatar, sandalyede oturup başına ellerinin arasına alarak bekledi. Anne Durdu Tatar da 'Kuzum yavrum' diye gözyaşı döktü.