DHA YURT:Malatya'da pasajda damlayan sıvının kan olmadığı belirlendi

MALATYA'da Kuyumcular Pasajının asma katından zemine damlayan koyu kırmızı renkteki sıvı endişe yarattı. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, inceleme yapıldığı ve sıvının kan olmadığını, paslanmadan kaynaklanan metal söküntüsü ile yağmur suyunun karışmasıyla oluşmuş olabileceğini söyledi.Olay, bu sabaha karşı Yenihamam Mahallesindeki Mücevher Sokak'ta bulunan Kuyumcular Pasajında meydana geldi. Pasaj görevlisi Hamit Alper, asma katın tavanından damlayan koyu kırmızı renkteki sıvıyı görünce, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, her hangi bir bulguya rastlamadı. Dün gece ve gündüz inceleme yapan polisler, sıvının kan olmadığını tespit etti. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kan olmadığı belirlenen sıvının, asma kattaki paslı metal söküntüsünün yağmur suyuyla karışmasıyla oluşmuş olabileceğini söyledi. Urhal, "Su parçası, pas damlamıştır. Polisiye açıdan hiçbir durum yok" dedi. Pasaj Başkanı Mehmet Sarıcı ise pasajda olumsuz bir durumun olmadığını ifade ederek, "Her taraf kamera dolu ve buranın güvenliği var, bekçisi var, otomatik kepenkleri var. Sabah geldiğimizde 'Böyle böyle olmuş, şurada kan lekesi var.' Koku da yok, bir şey de yok. Abartılmış ve şu anda bir komedi, başka bir şey değil" diye konuştu.

Durumu polise bildiren pasaj bekçisi Hamit Alper de sıvıyı görence durumu polise bildirdiğini anlatarak, "Geldiler, kapıyı açtım baktılar. Çekme kata baktılar, iz yok, bir şey yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kuyumcular Pasajı

- Pasaj tavanından detay

- Mehmet Sarıcı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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