DHKP-C’nin avukat yapılanmasındaki iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C terör örgütüne mensup oldukları iddiasıyla aralarında avukat Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu 20 avukat hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 avukat hakkında DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C) terör örgütünün alt yapılanmalarından olan Halkın Hukuk Bürosu (HHB)’nun örgütün Merkezi Komite olarak adlandırılan yurt dışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu ve mensuplarının yurt dışında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatlarıyla hareket ettikleri belirtildi.

Halkın Hukuk Bürosu dahilinde faaliyet gösteren avukatların örgüt içerinde ’sporcular’ kod adıyla anıldığı aktarılan iddianamede, şüpheli avukatların örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, yanlarına gelip gittikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara "Gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin talimatını" verdikleri kaydedildi.

Şüpheli avukatların cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleriyle örgüt yöneticileri arasında aracılık yaptıkları aktarılan iddianamede, örgütün üst düzey yöneticilerinin avukatlar kanalıyla cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumlularında gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları iddia edildi.