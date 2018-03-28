DHKP-C’nin avukat yapılanmasındaki iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C terör örgütüne mensup oldukları iddiasıyla aralarında avukat Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu 20 avukat hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 avukat hakkında DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C) terör örgütünün alt yapılanmalarından olan Halkın Hukuk Bürosu (HHB)’nun örgütün Merkezi Komite olarak adlandırılan yurt dışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu ve mensuplarının yurt dışında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatlarıyla hareket ettikleri belirtildi.
Halkın Hukuk Bürosu dahilinde faaliyet gösteren avukatların örgüt içerinde ’sporcular’ kod adıyla anıldığı aktarılan iddianamede, şüpheli avukatların örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, yanlarına gelip gittikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara "Gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin talimatını" verdikleri kaydedildi.
Şüpheli avukatların cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleriyle örgüt yöneticileri arasında aracılık yaptıkları aktarılan iddianamede, örgütün üst düzey yöneticilerinin avukatlar kanalıyla cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumlularında gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları iddia edildi.
Şüpheli avukatlar kod ismi kullandı
Şüphelilerin terör örgütlerinin işleyiş ve gizliliğe riayetle hareket etme kuralı uygun olarak kod ismi aldıkları, bu zamana kadar kod ismi tespit edilebilen şüphelilerden Selçuk Kozağaçlı’nın kod isminin "ODTÜLÜ", Oya Aslan’ın kod isminin "Onur", Barkın Timtik’in kod isminin "Saadet", Behiç Aşçı’nın kod isminin "Eser", Engin Gökoğlu’nun kod isminin "Deniz" ve Özgür Yılmaz’ın kod isminin "Mahir" olduğuna iddianamede yer verildi.
İddianamede biri firari 19’u tutuklu 20 şüpheli avukat hakkında örgüt üyesi olmak ve yöneticisi olmak suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum