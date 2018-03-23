HABER

Didim’de facia uzuz atlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında facia ucuz atlatıldı.

Didim’de facia uzuz atlatıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında facia ucuz atlatıldı. Kazada yolcu minibüsü devrilirken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza öğlen saatlerinde AKbük mahallesi 1001 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede seyir halinde olan 09 M 6414 plakalı yolcu minibüsü ile ara yoldan ana yola kontrolsüz çıkış yaptığı iddia edilen 34 EZ 5917 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, 1 erkek 5 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Didim’de facia uzuz atlatıldı

Didim’de facia uzuz atlatıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.