Didim’de facia uzuz atlatıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında facia ucuz atlatıldı. Kazada yolcu minibüsü devrilirken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza öğlen saatlerinde AKbük mahallesi 1001 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede seyir halinde olan 09 M 6414 plakalı yolcu minibüsü ile ara yoldan ana yola kontrolsüz çıkış yaptığı iddia edilen 34 EZ 5917 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, 1 erkek 5 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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