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Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonuna 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 19:48 | Son Güncelleme 9 saat önce

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 1'i Afganistan uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Timi, bir süre önce Didim'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılması planlandığı belirlenen 2 bot motoru, 1 lastik bot ve 1 fiberglas tekneye el kondu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma, aynı soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 11 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, A.Ç., M.A., Y.Ç., B.Ö., H.A., A.A., B.A., İ.D., H.İ. ve T.P. evlerinde, Afganistan uyruklu K.M.İ. ise Aydın Geri Gönderme Merkezi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 15 cep telefonu, 2 zodyak bot ve bunlara ait 2 bot motoru ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlenin sürdüğü bildirildi.

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