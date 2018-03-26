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Didim’de kiralık araçla hırsızlık yapan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde kiraladığı araç ile iki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri Mehmet A.

Didim’de kiralık araçla hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde kiraladığı araç ile iki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri Mehmet A. E. ile Onur M. A.’ ya ait evlerden hırsızlık yapıldığının ihbarını aldı. Yapılan incelemede Onur M.A.’ya ait evden 1 adet 102 ekran LED TV ve 1 adet kamera kayıt cihazı çalındığı tespit edildi. Meydana gelen olay ile ilgili yapılan araştırmalarda müşteki Onur M.A.’ nın evinde meydana gelen hırsızlık olayında da kullanıldığı anlaşılan otomobil jandarma tarafından tespit edildi. Araç ile ilgili yapılan incelemede, aracın Didim ilçe merkezinde faaliyet yürüten bir firmadan B. M. isimli şüpheli tarafından kiralandığı tespit edildi.
Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesi şüpheli B.M. Didim ilçe merkezinde aracı kullanırken yakalandı. Didim Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile şahsın kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 1 adet gümüş kolye, 1 adet dürbün, 1 adet parfüm, 2 çift ayakkabı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 şişe alkol, 1 adet kerpeten, 1 adet güneş gözlüğü, 1 adet hoparlör ele geçirildi. Şüpheli B. M. adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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