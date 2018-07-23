Didim'de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, aynı yol üzerinde 4 ayrı otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Didim-Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Didim'den Akbük yönüne giden Mahir Karakuş yönetimindeki 07 D 3830 plakalı otomobil, önünde giden Murat Toraman'ın kullandığı 06 ABL 476 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yolda kazanın olduğunu gören Zafer Yavuz yönetimindeki 06 EY 0117 plakalı otomobil yavaşlayınca, bu kez, Ömer Faruk Üstün yönetimindeki 35 KKV 42 plakalı otomobil arkadan çarptı. Her iki kazada, toplam 7 kişi yaralandı. Karşı yönde denetim yapan polis ekipleri, kazalara müdahale ederek, yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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