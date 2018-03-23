Didim’de terör propagandası yapan bir kişi yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde MLKP terör örgütü propagandası yapan bir şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs terör propagandası yapmak suçundan tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden MLKP terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen E.Ö. isimli şahıs yapılan operasyon ile ikametinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada örgüte ait olduğu tespit edilen ve toplatma kararı aldırılan 11 gazete ve 2 dergi ele geçirildi. E.Ö isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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