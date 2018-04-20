HABER

Didim’de trafik kazası; 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazada dört kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza; Didim-Söke yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi.

Didim’de trafik kazası; 4 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazada dört kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Didim-Söke yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Didim’den Söke istikametine seyir halinde olan Gürkan Ö. yönetimindeki 35 AGK 393 plakalı otomobil ile ara yoldan çıkan Bülent Boyer (70) yönetimindeki 34 BZJ 73 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri Gürkan Ö. ve Bülent Boyer’in yanı sıra minibüste bulunan A. A. ile A. K yaralı olarak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Didim’de trafik kazası; 4 yaralı

Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
Porno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttıPorno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.