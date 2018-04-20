Didim’de trafik kazası; 4 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazada dört kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Didim-Söke yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Didim’den Söke istikametine seyir halinde olan Gürkan Ö. yönetimindeki 35 AGK 393 plakalı otomobil ile ara yoldan çıkan Bülent Boyer (70) yönetimindeki 34 BZJ 73 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri Gürkan Ö. ve Bülent Boyer’in yanı sıra minibüste bulunan A. A. ile A. K yaralı olarak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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