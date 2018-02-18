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Didim’deki kaza yürek burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 19:35 | Son Güncelleme

Söke-Didim karayolunda meydana gelen trafik kazasında dede ve torunu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Söke istikametinden Didim istikametine seyir halinde olan 48 ACN 49 plakalı otomobil TOKİ evleri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak kayalara çarparak durabildi.

Didim’deki kaza yürek burktu

Söke-Didim karayolunda meydana gelen trafik kazasında dede ve torunu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Söke istikametinden Didim istikametine seyir halinde olan 48 ACN 49 plakalı otomobil TOKİ evleri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak kayalara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde araçta bulunan 2 yaşındaki Çınar Hüseyin Erkeç’in hayatını kaybettiğini belirlerken, aynı araçta bulunan yaralılardan 2’si ambulanslarla Söke’ye birisi ise Didim’deki hastanelere sevk edildi. Didim’e sevk edilen 62 yaşındaki Hüseyin Arıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan diğer iki kişinin ise 2 yaşındaki hayatını kaybeden Çınar Hüseyin’in anne ve babası olduğu tahmin edilirken, kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralı iki kişinin durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Didim’deki kaza yürek burktu

Didim’deki kaza yürek burktu

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