Diğer sürücüyle tartışmak için indi, minisübüsü geriye hareket etti

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de, sürücüsünün yol verme tartışması sırasında el frenini çekmeden indiği minibüs, geriye doğru hareket etti. Durumu fark eden sürücü, koşarak aracına binerek el frenini çekip, olası bir kazanın önüne geçti.
Merkez Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde bir minibüs ile hafif ticari aracın sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, minibüs sürücüsü el freninin çekmeden araçtan indi. Minibüs geri geri hareket etti. Bu sırada arkada bulunan bir otomobil, minibüsün kendisine doğru geldiğini görüp, manevra yaparak tehlikeyi savuşturdu.
Kısa süre sonra durumu fark eden minibüs sürücüsü, tartışmayı bırakıp, koşarak bindiği aracını durdurdu.
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