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DİKA’ya 2018 yılının ilk proje başvurusu yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2018 Yılı Mali Destek Programlarından “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında ajansa ilk proje başvurusu Mardin Artuklu Belediyesi tarafından yapıldı.Programın uygulandığı iller TRC3 Bölgesi’nin tümünü kapsamakta olup bu illerden yapılan ilk proje başvurusu Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

DİKA’ya 2018 yılının ilk proje başvurusu yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2018 Yılı Mali Destek Programlarından “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında ajansa ilk proje başvurusu Mardin Artuklu Belediyesi tarafından yapıldı.
Programın uygulandığı iller TRC3 Bölgesi’nin tümünü kapsamakta olup bu illerden yapılan ilk proje başvurusu Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Başvurular öncelikle KAYS sistemi üzerinden internet ortamında online olarak yapıldıktan sonra başvuru sahipleri dosya ve evrak teslim etmeden sadece imzalı bir taahhütname ile Ajansa teslim ederek başvurularını tamamlayacaklardır. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2018 Yılı Mali Destek Programlarının toplam bütçesinin 40 milyon TL olduğunu belirterek, bugüne kadar ajansın çıkmış olduğu en yüksek bütçeli program olduğunu ifade etti.
Bu yılki programların tamamının kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olacağını, kâr amacı gütmeyen bir kesime yönelik hibe desteği sağlayacaklarını söyledi. Altındağ, “Ajansımız bu teklif çağrılarıyla özellikle organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, belediyelerin ve tüm kamu kurumlarının bu destekten faydalanmalarını amaçlamaktadır” dedi.
Programların son başvuru tarihi ise 26 Mart 2018 günü saat 17.00’ye kadar olduğu kaydedildi.

DİKA’ya 2018 yılının ilk proje başvurusu yapıldı

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