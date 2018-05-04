Dikili açıklarında 113 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla lastik botlarla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğu Suriye uyruklu 113 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri dün saat 01.00 sıralarında, devriye görevi sırasında Dikili'nin Madra Çayı açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan botta 26'sı Afganistan, 9'u Suriye, 8'i Angola, 4'ü Güney Afrika, 3'ü Senegal, 3'ü Gabon, 1'i Gine ve 1'i Cezayir uyruklu, toplam 55 kaçak yakaladı.
Sahil güvenlik helikopteri bugün saat 6.30 sıralarında da Bademli önlerinde ilerleyen bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 55'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu 58 kaçak yakalandı.
Yakalanan 43'ü çocuk, 28'i kadın toplam 113 kaçak, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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