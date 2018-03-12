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Dikili açıklarında 130 Suriyeli göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinde hafta sonu yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 130 Suriyeli göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Dikili açıklarında görevini sürdüren Dikili Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botlarla geçmek isteyen çok sayıda kaçak olduğunu tespit etti.

İzmir’in Dikili ilçesinde hafta sonu yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 130 Suriyeli göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Dikili açıklarında görevini sürdüren Dikili Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botlarla geçmek isteyen çok sayıda kaçak olduğunu tespit etti. Çalışmalarda Cumartesi günü 50, Pazar günü ise 80 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 130 kaçak, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından insani yardımların yapıldığı kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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