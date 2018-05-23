Dikili açıklarında 49 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesi kıyılarından bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında, bir grup kaçağın Dikili ilçesi açıklarında olduğunu öğrenince harekete geçti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan kaçaklar, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Lastik bottaki 12'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 10'u Suriye, 8'i Angola, 6'sı Irak, 5'i Kuveyt, 4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 2'si Senegal, 1'i Kenya ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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