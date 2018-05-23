HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dikili açıklarında 49 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesi kıyılarından bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili açıklarında 49 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesi kıyılarından bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında, bir grup kaçağın Dikili ilçesi açıklarında olduğunu öğrenince harekete geçti. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan kaçaklar, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Lastik bottaki 12'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 10'u Suriye, 8'i Angola, 6'sı Irak, 5'i Kuveyt, 4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 2'si Senegal, 1'i Kenya ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Dikili açıklarında 49 kaçak yakalandıDikili açıklarında 49 kaçak yakalandıDikili açıklarında 49 kaçak yakalandıDikili açıklarında 49 kaçak yakalandı

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Liseli Süleyman, toprağa verildiLiseli Süleyman, toprağa verildi
Eski sevgiliden Eski sevgiliden "yatak görüntülü" şantaj iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.