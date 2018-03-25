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Dikili açıklarında 64 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 64 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili açıklarında 64 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 64 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, bir grup kaçağın Dikili'den lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri, kaçakları taşıyan lastik botu, Dikili açıklarında durdurdu. Bottaki 43'i Suriye, 8'i Afganistan, 7'i Orta Afrika, 1'i Kenya, 1'i İran, 1'i Çad, 1'i Burkina Faso, 1'i Etiyopya ve 1'i Angola olmak üzere toplam 64 kaçak yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

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Dikili açıklarında 64 kaçak yakalandıDikili açıklarında 64 kaçak yakalandı

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