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Dikili açıklarında lastik botta 27 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 27 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili açıklarında lastik botta 27 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 27 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Dikili'nin Kabakum mevkii açıklarında dün sabah, bir grup kaçağın yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalıştığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 07.00 sıralarında durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk, 6'sı kadın, toplam 27 kaçak yakalandı. 10'u Filistin, 8'i Suriye, 5'i Kongo ve 4'ü Somali uyruklu 27 kaçak, sahil güvenlik ekiplerinin botuna alınıp, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespiti işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dikili açıklarında lastik botta 27 kaçak yakalandı

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