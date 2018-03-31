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Dikili ve Urla'da son 24 saatte 312 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 312 göçmen, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda yakalandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 312 göçmen, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili'nin Kabakum Mahallesi'ndeki bir minibüsten yabancı uyruklu kişilerin indirildiğini öğrenince harekete geçti. Operasyon yapan ekipler, yurt dışına yasa dışı geçiş için hazırlık yapan 31'i Suriye, 1'i Senegal, 2'si Burkina Faso, 2'si Gine, 4'ü Eritre ve 7'si Somali uyruklu toplam 47 kaçağı yakaladı. Jandarma, minibüs sürücüsü S.E. ve gözcülük yaptığı değerlendirilen bir otomobilin sürücüsü M.C.'yi de gözaltına aldı. Dikili'de devriye görevini yapan jandarma ekipleri ilçenin İslamlar, Sahiller ve Kabakum mahallelerinde ise farklı zamanlarda toplam 79 kaçak Suriyeliyi yakaladı. Bunun dışında; lastik botla denize açılan 21'i Somali, 10'u Eritre, 3'ü Uganda, 1'i Etiyopya, 1'i Yemen, 1'i Çat uyruklu toplam 37 kaçak ile organizatörler Türk vatandaşı İ.A. ile 2 Suriyeli, sahil güvenlik ekipleri ile jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri de iki ayrı operasyonda Seferihisar ilçesinin Sığacık açıklarında 52 kişiyi, Dikili'nin Salihleraltı önlerinde ise 72 kişiyi, lastik botlarda yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, kıyıya getirildi. Son olarak; Urla ilçesinin Kuşçular Mahallesi'nde yol kenarındaki bir minibüste 25 kaçak yakalandı. Yakalanan toplam 312 kaçak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki 5 organizatör ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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