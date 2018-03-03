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Dikili’de 154 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 154 göçmen yakalandı.Dikili Sahil Güvenlik ekipleri dün sabaha karşı Dikili açıklarında devriye görevindeyken içinde göçmenlerin olduğu ve yasa dışı yollarla Midilli Adası’na geçmeye çalışan üç ayrı lastik bot tespit etti.

Dikili’de 154 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 154 göçmen yakalandı.
Dikili Sahil Güvenlik ekipleri dün sabaha karşı Dikili açıklarında devriye görevindeyken içinde göçmenlerin olduğu ve yasa dışı yollarla Midilli Adası’na geçmeye çalışan üç ayrı lastik bot tespit etti. Botlara müdahale eden ekipler, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Kamerun, Gana, Angola, Senegal uyruklu 154 kaçak göçmeni yakaladı.
Yakalanan göçmenler ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere insani yardım yaptı. Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

Dikili’de 154 kaçak göçmen yakalandı

Dikili’de 154 kaçak göçmen yakalandı

Dikili’de 154 kaçak göçmen yakalandı

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