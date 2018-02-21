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Dikili'de 95 kaçak yakalandı, 3 organizatör aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:50 | Son Güncelleme

İZMİR Dikili ilçesinde, yasa dışı olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Dikili ilçesinde, yasa dışı olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kaçak göçmen yakalandı.
Dikili'nin Demirtaş Mahallesi'nde yolda 29 Suriyeli, Bademli Mahallesi Çamlıgöl mevkii tatil kampındaki barakalarda ise çocuk ve kadınların da aralarında yer aldığı 46'sı Suriye, 14'ü Afganistan, 3'ü Irak ve 3'ü Angola uyruklu 66 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerin, binecekleri teknenin motorunun arıza yapması üzerine geçişi iptal eden organizatörler tarafından barakalara yerleştirildiği ortaya çıktı. Kaçışı organize eden zanlıların O.K., A.K. ve Y.K. olduğu belirlendi. 3 şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Yakalanan 95 kaçak ise jandarmadaki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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