Dikili'de açıklarında 130 Suriyeli yakalandı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 ayrı lastik bottaki toplam 130 Suriyeli yakalandı.

Dikili sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda Dikili açıklarında devriye görevini sürdürdü. Ekipler, cumartesi günü 50 kişilik, pazar günü ise 36 ve 44 kişi olmak üzere, hepsi lastik botlarda bulunan 3 ayrı grubu tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tamamı Suriye uyruklu toplam 130 Suriyeli kaçak, yakalandı. Yakalananlar ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere insani yardım yaptı.

Suriyeliler arasında çocukların fazlalığı dikkat çekerken, kaçaklardan biri, "Burada bize iş yok, gelecek yok. Ama Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da para var. Ailemize bakmak ve çocuklarımıza gelecek hazırlamak zorundayız. Bu sebeple Avrupa'ya geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Yakalananlar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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