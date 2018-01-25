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Dikkat! Bir linke tıkladılar, bütün banka hesapları boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 12:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, phishing (kimlik avı) adı verilen yöntemle, kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarından para çeken şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. İşte ayrıntılar...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na İstanbul ve Kocaeli’nde banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen çok sayıda kişi şikayette bulundu. Jandarma ekipleri hemen harekete geçti.

PARA ÖDÜLÜ VAAT EDEN REKLAMLAR

Ekipler bunun üzerine yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer lüks araba ve para ödülü kazandıracaklarını vaat eden reklamlar verdiğini tespit etti. Linklere tıklayan kişileri ‘phishing’ adı verilen sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği belirlendi.

12 ADRESE BASKIN

Jandarma teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Kocaeli’nde 12 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ele geçirdikleri hesaplardan 1 yıl içinde toplam yaklaşık 30 milyon lira çektiği tespit edildi.

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ŞÜPHELİLER SORGULANIYOR

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 5 silah ve bu silahlara ait 106 adet mermi, 6 bilgisayar, 40 cep telefonu, 50 bankamatik kartı, 110 sim kart, 4 POS cihazı ile bir miktar para ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına 13 şüphelinin sorgusu sürüyor. (DHA)

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mesaj dolandırıcılık Phishing istanbul kimlik avı

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