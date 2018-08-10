HABER

Dikkatsiz sürücülerin kazaları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de gerçekleşen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de gerçekleşen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi. Pamukkale ilçesi İncilipınar Caddesi'nde bir süre önce meydana gelen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından görüntülendi. İlk kamera görüntüsünde, kontrolsüz kavşakta dikkatsizce yola çıkan bir cipe, caddeden gelen bir otomobilin çarpması yer alıyor. Bu kazada sürücüler yara almazken, diğer kazada ise otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcunun havada takla atması MOBESE kamerasınca görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazayı, başlarında kask olduğu için hafif sıyrıklarla atlattı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltıTrabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Güvenlik kameraları hırsızı ele verdiGüvenlik kameraları hırsızı ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.