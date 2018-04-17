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Dilara Kandak cinayetinde eski eş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 4 Mart tarihinde cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak’ın (23) üzerindeki kan örneklerinin eski eşi Ahmet Y.’ye (25) ait olduğu belirlendi.

Dilara Kandak cinayetinde eski eş tutuklandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 4 Mart tarihinde cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak’ın (23) üzerindeki kan örneklerinin eski eşi Ahmet Y.’ye (25) ait olduğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Y., Korkuteli Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tedbir amaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli’nde 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp tarlaya gömülen, sadece baş kısmı dışarıda kalan 2 çocuk annesi Dilara Kandak’ın ölümüne ilişkin araştırma sonucu üzerinde kan örnekleri bulunan eski eşi Ahmet Y’yi gözaltına aldı.
Eski eş Ahmet Y. Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 8 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Y.’nin Adliyede ifadesinde susma hakkını kullandığı, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Eski eş Ahmet Y. tedbir amaçlı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eş Ahmet Y. güvenlik önemleri altında Cumhuriyet Savcılığının arka kapısından cezaevine gönderildi.

Dilara Kandak cinayetinde eski eş tutuklandı

Dilara Kandak cinayetinde eski eş tutuklandı

Dilara Kandak cinayetinde eski eş tutuklandı

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