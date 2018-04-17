HABER

Dilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın üzerinde sperm örneklerinin çıkması üzerine gözaltına alınan eski eş Ahmet Yorulmaz'ın Korkuteli Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI
Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın üzerinde sperm örneklerinin çıkması üzerine gözaltına alınan eski eş Ahmet Yorulmaz'ın Korkuteli Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta sorgulanan Ahmet Yorulmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne gönderildi.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

Rusya dünyanın en derin mağarasına indiRusya dünyanın en derin mağarasına indi
Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.