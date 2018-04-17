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Dilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) üzerindeki sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Y.'ye (25) ait olduğu belirlendi.

Dilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) üzerindeki sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Y.'ye (25) ait olduğu belirlendi. Ahmet Y., polis tarafından gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli ilçesinde 40 gündür kayıp olan ve geçen 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp tarlaya gömülen, sadece baş kısmı dışarıda kalan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın ölümüne ilişkin araştırma başlattı. Polis, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde sperm örnekleri bulunduğu tespit edildi.
SPERM ÖRNEKLERİ ESKİ EŞİN
DNA testinde spermlerin, Kandak'ın eski eşi Ahmet Y.'ye ait olduğu belirlendi. Kandak'ın son telefon görüşmesini de Ahmet Y. ile yaptığını tespit eden polis ekipleri, ilçede esnaf olarak çalışan eski eşi gözaltına aldı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Y., ifadesinde susma hakkını kullandı. Ahmet Y., ifadesinin ardından Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Dilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltıDilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltıDilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltıDilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltı

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