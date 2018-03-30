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Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

BURSA'da, arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu Dilek Bozal’ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan, tek tutuklu olan genç kadının sevgilisi Muhammet Ertaş (29) tahliye edildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu Dilek Bozal’ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan, tek tutuklu olan genç kadının sevgilisi Muhammet Ertaş (29) tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren kiralık otomobille gezmeye çıktı. Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen Ertaş, Kakşa ve Eren, bir ara 'tabanca pazarlığı'na girişti. İddiaya göre, Resul Eren tabancasını boşaltıp Muhammet Ertaş'a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş'ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı. Genç kadının yaralandığını fark etmeyen ve silah sesinden korkup bayıldığını sanan şüpheliler, otomobille 1 saat dolaşıp Bozal'ın ayılmasını bekledi. Baygın haldeki Dilek Bozal'ı ayıltmak isteyen şüpheliler, bir kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklattı. Bozal ayılmayınca paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammet Ertaş ile Yasin Kakşa, yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü.

Dilek Bozal'ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu öğrenen Ertaş ve Kakşa aynı otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadını hastaneye getiren Muhammet Ertaş ve Yasin Kakşa'nın görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay üzerine kapsamlı soruşturma başlattı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal'ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertaş ve Kakşa tutuklanırken Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kakşa da ilk duruşma öncesinde ara kararla serbest bırakıldı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Üçüncü duruşmasında hakim önüne çıkan tutuklu sanık Muhammet Ertaş, "Ben yapmadım. Silah pazarlığı vardı, kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya dönerek silahı doldur boşalt yaparken silah ateş aldı. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, tutuklu sanık Muhammet Ertaş'ın da tahliyesine karar verdi.

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