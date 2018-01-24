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Dilek Mamalı cinayetinde sanığa 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 19:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, 15 yıldır nikâhsız yaşadığı memur Dilek Mamalı'yı (51) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Mehmet Sabırlı'ya (57) ömür boyu hapis cezası verildi. Sabırlı'nın cezası, iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürüldü.

Olay, geçen 15 Haziran'da saat 06.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Dilek Mamalı ile yine aynı kurumdan emekli olan ve dini nikâhla birlikte yaşadığı Mehmet Sabırlı, sabah saatlerinde evde kıskançlık yüzünden tartıştı. Mamalı'nın bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istemeyen Sabırlı, olumsuz cevap alınca öfkelendi. Sabırlı mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı'nın kalbine sapladı. Dilek Mamalı ağır yaralanırken, Mehmet Sabırlı durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, açık olan kapıdan eve girdiklerinde Mamalı'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dilek Mamalı kurtarılamadı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Mehmet Sabırlı'yı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan Sabırlı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı, mütaalasında, sanığın evliyken eşini ve çocuklarını terk edip, Dilek Mamalı ile yaşamaya başladığını belirtti. Mamalı'nın sanık için haksız tahrik oluşturacak bir davranışının bulunmadığını, olayda 'haksız tahrik' unsurlarının oluşmadığını vurguladı. Savcı, bu nedenle sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşıldığından indirimsiz ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Sabırlı, öldürülen Dilek Mamalı'nın ağabeyi Mehmet Tacettin Mamalı, avukatı Eylem Mahanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Aksoy katıldı. Savcı geçen celse verdiği mütalaayı tekrarlayıp, sanığa indirimsiz ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa önce 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi, ardından duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup, cezayı 25 yıl hapse indirdi.

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