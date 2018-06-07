Dilenci gibi davranarak hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da girdikleri evlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı. Kadınların evlere girmek için dilenci gibi davrandıkları belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dilenci kılığında zilini çaldıkları evlerde kimsenin olmadığını belirledikten sonra içeri girip hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, ihbarla takibe aldığı A.B., M.B. ve S.B. isimli üç kadını yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan A.B. ve M.B. tutuklanırken, S.B. ise serbest bırakıldı.
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