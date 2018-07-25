Dilenci gibi davranıp, hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da dilenci gibi girdikleri binalarda evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kadın, tutuklandı.
Güllübağ ve Sırrın mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Dilenci gibi davranan kadınlar F.D. ve F.Ç. gözaltına alındı. Kadınların üst aramasında çalıntı altın kolye ve cep telefonu ele geçti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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