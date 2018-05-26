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Dilenci, iftar sonrası 3 saatte 285 lira toplamış

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

GİRESUN’da zabıta ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde dilenirken yakalanan S.Ç.

Dilenci, iftar sonrası 3 saatte 285 lira toplamış

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da zabıta ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde dilenirken yakalanan S.Ç. (58) adlı kadının çantasından 285 TL'lik madeni para çıktı. Kadının paraları iftar sonrası 3 saatte topladığı belirlendi.
Belediye zabıta ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, namaz vakitlerinde cami önlerinde cemaatten, çevredeki esnaftan ile ana caddelerde vatandaşlardan para isteyen 9 kişiyi yakaladı. Bu kişilere, Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılarak para cezası uygulandı. Kişi başına yaklaşık 140 TL para cezası kesilirken, dilencilerin üzerlerindeki paralara da el konuldu.
‘3 SAATTE 285 TL TOPLAMIŞ’
Uygulamada polis ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen S.Ç. adlı kadının çantası incelendi. Çantada, 285 TL'lik madeni para çıktı. S.Ç.'nin parayı iftar sonrası yaklaşık 3 saatte topladığı öğrenildi.
1300 KİŞİYE GBT SORGUSU
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Göç İdaresi ve Belediye görevlilerince il merkezi ve ilçelerde yapılan ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulamasında ise 1300 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 112 araç ile 159 iş yeri de kontrol edildi.

FOTOĞRAFLI

Dilenci, iftar sonrası 3 saatte 285 lira toplamışDilenci, iftar sonrası 3 saatte 285 lira toplamışDilenci, iftar sonrası 3 saatte 285 lira toplamışDilenci, iftar sonrası 3 saatte 285 lira toplamış

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