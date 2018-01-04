Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını öğrenen Ali Coşar, "Cezası neyse çeksin. Ondan şikayetçiyim. Kardeş, kardeşe bunu yapmaz. Karşıma kardeşimin çıktığı için çok utanıyorum" dedi. Musa Coşar da İstanbul'da polis tarafından yakalandı.

Yaklaşık 35 yıldan bu yana demir doğrama ustası, 20 yıldır atölyesini işleten 4 çocuk babası Ali Coşar, geçen Ağustos ayında vergi dairesinden gelen mesajla şoke oldu. Cep telefonuna borç bildirisi mesajı gelmesi üzerine vergi dairesine giden Coşar, 2015-16 yılları arasında İstanbul'da 'Dilencilik' yaptığı gerekçesiyle 'Kabahatler Kanunu'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını duyunca şaşırdı. Coşar, dilenciolmadığını belirterek, hakkında uygulanan para cezalarına İstanbul Sulh CezaHakimliği'ne itirazda bulundu ancak, mahkeme başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddetti. Coşar, bunun üzerine BİMER'e başvurdu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Kadıköy Mobil Huzur ekibinin 3 gün süren çalışması sonucunda, dilencilik yaparken yakalanan bir kişi, kimliğini kaybettiğini ve adının Ali Coşar olduğunu öne sürdü. İskele Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin burada yapılan kimlik tespitinde adının Musa Coşar olduğu, ağabeyi Ali Coşar'ın kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceki senelerde Ali Coşar adında kimlik taşıdığı ancak aynı kimliğin yakalandığında üzerinden çıkmadığı ifade edildi.