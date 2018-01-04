HABER

Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 11:50 | Son Güncelleme 3 saat önce

Konya’da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar’ın (48), hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul’da 2015- 2016 yıllarında ’dilencilik yaptığı’ gerekçesiyle kesilen 2 bin 500 lira para cezası almasının nedeni ortaya çıktı. Cezaların Ali Coşar’ın İstanbul’da oturan kardeşi Musa Coşar’ın (46), ağabeyinin kimlik bilgilerini kullanarak dilencilik yaptığı belirlendi.

Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını öğrenen Ali Coşar, "Cezası neyse çeksin. Ondan şikayetçiyim. Kardeş, kardeşe bunu yapmaz. Karşıma kardeşimin çıktığı için çok utanıyorum" dedi. Musa Coşar da İstanbul'da polis tarafından yakalandı.

Yaklaşık 35 yıldan bu yana demir doğrama ustası, 20 yıldır atölyesini işleten 4 çocuk babası Ali Coşar, geçen Ağustos ayında vergi dairesinden gelen mesajla şoke oldu. Cep telefonuna borç bildirisi mesajı gelmesi üzerine vergi dairesine giden Coşar, 2015-16 yılları arasında İstanbul'da 'Dilencilik' yaptığı gerekçesiyle 'Kabahatler Kanunu'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını duyunca şaşırdı. Coşar, dilenciolmadığını belirterek, hakkında uygulanan para cezalarına İstanbul Sulh CezaHakimliği'ne itirazda bulundu ancak, mahkeme başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddetti. Coşar, bunun üzerine BİMER'e başvurdu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Kadıköy Mobil Huzur ekibinin 3 gün süren çalışması sonucunda, dilencilik yaparken yakalanan bir kişi, kimliğini kaybettiğini ve adının Ali Coşar olduğunu öne sürdü. İskele Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin burada yapılan kimlik tespitinde adının Musa Coşar olduğu, ağabeyi Ali Coşar'ın kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceki senelerde Ali Coşar adında kimlik taşıdığı ancak aynı kimliğin yakalandığında üzerinden çıkmadığı ifade edildi.

DİLENCİ KARDEŞİ ÇIKTI

Ali Coşar, dilenci olmadığını kanıtlamak isterken kendi kimliğiyle dilencilik yapan kişinin kardeşi çıkması üzerine şoke oldu. Kardeşiyle 15 yıldan uzun süreden bu yana görüşmediğini belirten Ali Coşar, şöyle devam etti:

"Kardeşimden, şüpheleniyordum ama kesin emin olmadığım için ismini paylaşmadım. Savcılığa 'Kardeşim İstanbul'da 15 yıldır görüşmüyorum. Ama o insandan şüpheleniyorum, kesin emin değilim' diye dilekçe verdim. Kardeşimi uzun zamandır görmüyorum ve bu olayda kardeşimin çıkması beni üzdü. Savcılığa giderek şikayetçi olduğumu belirttim. Bugün bana yapan yarın başkasının canını daha çok yakar. Onun için cezasını çekmesini istiyorum."

'ÇOK UTANIYORUM'

Coşar, kardeşinin dilencilik yaptığını duyduğumda çok şaşırdığını anlatırken, "Kardeş; can, canından bir parça demek. İstemezdim onun böyle konularda karşıma çıkmasını. Kardeş kardeşe bunu kesinlikle yapmaz. Bir başkası yapsa kendimi bu kadar kötü hissetmezdim. Ama karşıma aynı canı, aynı kanı taşıyan insan çıktı. Kardeşim çıktığı için çok utanıyorum. Cezası neyse çeksin. Bana yazılan cezaların da kalkmasını istiyorum. Çünkü benim kabahatim yok, haberim yok. 'Ağabeyim; 'Onun bilgilerini kullandığımı biliyordu' demiş. Ben nereden bileceğim. Bilsem izin verir miyim. Bilsem kendimi aklamak için neden bu kadar uğraşayım? İddia ettiği gibide babamdan kalan bir miras yok" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya dilenci Ali Coşar

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

İlginizi Çekebilir

27 yaşındaki karısını 60 yaşındaki adamla o halde gördü

27 yaşındaki karısını 60 yaşındaki adamla o halde gördü

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

Erzincan'da kediye işkence yapan erle ilgili isyan büyüyor

Erzincan'da kediye işkence yapan erle ilgili isyan büyüyor

Seks yapmanın bir faydası daha ortaya çıktı

Seks yapmanın bir faydası daha ortaya çıktı

İğrenç şantaja ceza yağdı! Hapla uyutup tecavüz etmişti

İğrenç şantaja ceza yağdı! Hapla uyutup tecavüz etmişti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÖYLE CAN KARDEŞ Kİ 15 YILDIR GÖRÜŞMEMİŞSİNİZ KARDEŞLİK Mİ KALMIŞ YABANCI OLMUŞSUNUZ YAZIK
Diğer Haberler
Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Ümraniye'de kan donduran görüntü

Ümraniye'de kan donduran görüntü

Otomobilden inip kılık değiştirdiler! E-5'te büyük oyun

Otomobilden inip kılık değiştirdiler! E-5'te büyük oyun

İstanbul'da sahte para operasyonu!

İstanbul'da sahte para operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.