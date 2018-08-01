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Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Ankara'da Kızılay Meydanı'nda dilencilik yapan bir kadının itirafı sosyal medyayı salladı. Günde bir kaç saat çalışarak 500 lira kazandığını söyleyen kadına, hızla yayılan görüntüler sonrasında tepki yağıyor.

Ankara’nın en yoğun alanlarından biri olan Kızılay Meydanı’nda dilencilik yapan yaşlı bir kadının vatandaşlarla sohbeti telefonla kayıt altına alındı.

Dilenci kadının yanına yaklaşan vatandaş, telefonunun kamerasıyla kayda girerek, "Teyze Ramazan ayında günlük ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun?" sorularını sordu. Yaşlı dilenci ise bu sorulara memnuniyetsiz şekilde cevap verdi. Dilenci, "Günlük öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum" dedi. Telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde dilenci kadın büyük tepki gördü. (İHA)

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