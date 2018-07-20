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Dilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 10 numara yağ imalathanesine yapılan baskında 5,5 ton yağ ele geçirildi.

Dilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskın

DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 10 numara yağ imalathanesine yapılan baskında 5,5 ton yağ ele geçirildi. Bir yağ firmasının adını kullanarak satışta bulunan iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çerkeşli Mahallesi'ndeki bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede 5,5 ton yağ ele geçirilirken, araçlarda 10 numara yağ olarak kullanıldığı tespit edilen yağların bir firmanın adı kullanılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.
İmalathanenin herhangi bir ruhsatı ve ticaret kaydının olmadığı, getirdiği kaçak yağları burada işleyerek bir marka adı altında sahte isimle piyasaya sürdüğü tespit edildi. İş yeri sahibi Z.İ. hakkında yasal işlem başlatılırken, imalathanede bulunan tüm malzeme ve kaçak yağlara da el konuldu. Zabıta iş yerini mühürledi.

FOTOĞRAFLI

Dilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskınDilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskınDilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskınDilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskın

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