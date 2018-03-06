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Dilovası’nda gıda imalathaneleri denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane ve yiyecek-içecek imalathaneleri denetledi.Dilovası Belediyesi, vatandaşların sağlıkları ve güvenlikleri için denetimlerini sürdürüyor.

Dilovası’nda gıda imalathaneleri denetlendi

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane ve yiyecek-içecek imalathaneleri denetledi.
Dilovası Belediyesi, vatandaşların sağlıkları ve güvenlikleri için denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane ve yiyecek-içecek imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi. Pasta, tatlı, baklava gibi yiyecek imalatı yapan ve bunları satan işyerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını ve satışların hangi ortamlarda yapıldığına bakan ekipler, iş yerlerinin sağlık karnelerini, iş yeri açma ruhsatlarını ve tatil ruhsatlarını da incelediler.
Yapılan üretimlerin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı konusuna büyük bir hassasiyet gösteren denetleme ekibi, çalışanların iş önlüğü kullanıp kullanmadıklarına, üretim malzemelerinin tazeliğine, kullanılan yağlara ve son kullanma tarihlerini de inceledi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkan Ali Toltar, Dilovası’nı modern ve daha temiz yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek için çalışmalarını sıklaştırdıklarını dile getirerek, “Hijyen konusunda oldukça titiz davranıyoruz. Çünkü halka ulaştırılan besinlerin temiz olması, sağlıklarının da iyi olması için en büyük sebeptir. Fırın, lokanta ve kasap imalathaneleri gibi alanlarda da sıkça hijyen mevzuat denetimleri yapıyoruz ve uygun olmayan yerleri uyarıyoruz. Aynı hijyeni aksattıkları taktirde, cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

Dilovası’nda gıda imalathaneleri denetlendi

Dilovası’nda gıda imalathaneleri denetlendi

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