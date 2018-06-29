HABER

Dilovası'nda kaçak et operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir kaçak imalathaneye düzenlenen baskında 1532 kangal sucuk, 8'er kiloluk 556 adet kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu.

Dilovası'nda kaçak et operasyonu

Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir kaçak imalathaneye düzenlenen baskında 1532 kangal sucuk, 8'er kiloluk 556 adet kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu.
Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri, Köseler Mahallesi'nde bulunan kaçak et ve sucuk imalathanesine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde 1532 kangal sucuk, 556 adet 8'er kiloluk kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu. İş yeri hakkında yasal işlemler başlatılırken, el konulan kaçak et, sucuk ve kavurmalar ekipler tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Dilovası'nda kaçak et operasyonuDilovası'nda kaçak et operasyonuDilovası'nda kaçak et operasyonuDilovası'nda kaçak et operasyonu

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptıÇocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı
Isparta'da 4 sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldüIsparta'da 4 sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.