Dilovası'nda kaçak et operasyonu

Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir kaçak imalathaneye düzenlenen baskında 1532 kangal sucuk, 8'er kiloluk 556 adet kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu.
Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri, Köseler Mahallesi'nde bulunan kaçak et ve sucuk imalathanesine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde 1532 kangal sucuk, 556 adet 8'er kiloluk kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu. İş yeri hakkında yasal işlemler başlatılırken, el konulan kaçak et, sucuk ve kavurmalar ekipler tarafından toprağa gömülerek imha edildi.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!
Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!
CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!
Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi
Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Bu görüntüye tepki yağıyor! Avladığı zürafanın yanına geçip...
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum