HABER

Dilovası'ndaki firmaya, 58 bin lira kötü koku cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası'nda, kötü koku nedeniyle ilçe sakinlerini rahatsız eden firmaya 58 bin 351 TL idari para cezası kesti.

Dilovası'ndaki firmaya, 58 bin lira kötü koku cezası

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası'nda, kötü koku nedeniyle ilçe sakinlerini rahatsız eden firmaya 58 bin 351 TL idari para cezası kesti.
Geçen günlerde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok tesisin atıklarının arıtıldığı tesisten yayılan kötü koku yaklaşık 10 gün boyunca etkili olurken, vatandaşlar tesislerin önünde toplanarak tepki göstermişti. Yetkililerin devreye girmesinin ardından kötü koku giderildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri bölgede çalışmada bulundu. Kocaeli Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak, kötü kokuya neden olan firmanın tespit edilerek ceza uygulandığını belirterek, şu açıklamada bulundu:
"Dilovası ilçesindeki kokunun kaynağının tespiti ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatılarak kokunun kaynağının Dilovası OSB atıksu arıtma tesisiyle ilgili olduğu, soruna yol açan ve OSB'de faaliyet gösteren bir firmanın, arıtma tesisinin çalışmasını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmekle, söz konusu firmanın endüstriyel atık sularının Dilovası OSB kanalına bağlantısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mühürlenip, kanal kapatılarak arıtma tesisinden kaynaklı koku giderilmiştir. Dilovası OSB kanalizasyon hattına bağlantısı olan firmanın kontrol bacasına 24 saatlik kompozit numune alma cihazı kurulup, hat sürekli kontrol edilerek, akredite laboratuvarda analizler yapılmaktadır. Kokuya sebep olan firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 58 bin 351 TL idari para cezası uygulanmıştır."

FOTOĞRAFLI

Dilovası'ndaki firmaya, 58 bin lira kötü koku cezası

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Iğır'da, İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısıIğır'da, İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı
Piknik yaparken mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardıPiknik yaparken mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.