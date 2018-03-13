Dilucu Gümrük Kapısı’na operasyon: 40 gözaltı

Iğdır’da düzenlenen evrakta sahtecilik, hayali ihracat ve rüşvet operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde, Türkiye Nahçıvan Dilucu Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, gümrük memuru ve iş adamlarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, evrakta sahtecilik, hayali ihracat, rüşvet, ceviz ve et kaçakçılığı suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.