Dilucu Gümrük Kapısı'nda 'yolsuzluk' operasyonu: 40 gözaltı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE ile Nahçıvan arasındaki Dilucu Gümrük Kapısı'nda polisin düzenlediği operasyonda, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilucu Sınır Kapısı'nda gümrük çalışanlarının yolsuzluk yaptığı iddialarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fizik takibin ardından düğmeye basan ekipler, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Gümrük çalışanlarının evleri eş zamanlı olarak arandı. Hayali ihracat, evrakta sahtecilik, rüşvet ve kaçakçılık gibi suçlar yöneltilen 40 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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