Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi verildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik din görevlilerine eğitim verildi. Beylikova İlçe Müftülüğü ve Alpu İlçe Müftülüğü bünyesindeki camilerde görev yapan din görevlilerinin katıldığı eğitim iki oturum halinde verildi.
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor
Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum