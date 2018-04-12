HABER

Din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi verildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik din görevlilerine eğitim verildi.

Din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi verildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik din görevlilerine eğitim verildi. Beylikova İlçe Müftülüğü ve Alpu İlçe Müftülüğü bünyesindeki camilerde görev yapan din görevlilerinin katıldığı eğitim iki oturum halinde verildi.

Din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi

İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmiştiAhmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti
Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.