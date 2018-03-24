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Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 21:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

Dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni E.Y.nin, iddiaya göre 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Tacize uğradığı iddia edilen yaşları 11 ile 14 arasında değişen 5 kız öğrencinin, Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) psikolog, avukat ve savcı eşliğinde ifadeleri alındı. E.Y.'nin ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde polisler tarafından ifadesi alınırken, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. E.Y., işlemlerin ardından bugün Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile adliyeye sevk edildi.

Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen E.Y., savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadenin ardından E.Y., tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Din Kültürü taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye ahlaken bitmiştir bastakinde yalan talan hırsızlık iftira birde dini kendine gore güncelleyip olmadı VATIKANDA günah çıkararak ülkei bitirildi değişim şart
Allah senin gibi islam dan yoksun dinsiz öğretmeni kahretsin.
anne karga artık uçmayı öğrenen yavrularına demiş ki;yavrularım,dışarda insan denen bir yaratık yaşar,ona dikkat edin size iyilikle yaklaşır ama en umulmadık anda size zarar verir ondan uzak durun.Karga yavruları tamam anne demiş uçmuş kır bayır gezmiş yorulunca bir göl kenarına inmişler.Bakmışlar bir insan onlara ekmek atıyor.Biri demiş sakın gitmeyelim annemiz uyarmıştı bir tanesi ya demiş ne olacak ki ve ekmekleri yemeğe gitmiş ki kanadına taşı yemiş.Zor bela ordan kaçmış ama kanadı kırık ayağı topal.Anneleri demiş neden dinlemedin sözümü,yavru karga''anne ben onun sakalına kandım''demiş
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