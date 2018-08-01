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Din kültürü öğretmeni kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 22:54 | Son Güncelleme

ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mustafa Tüzün (25), hayatını kaybetti.

Din kültürü öğretmeni kazada öldü

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mustafa Tüzün (25), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Mustafa Tüzün yönetimindeki 34 AK 0568 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Bülbül (68) yönetimindeki 32 SL 772 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Tüzün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman Bülbül ise Isparta’ya sevk edildi.
Mustafa Tüzün’ün Şırnak’ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

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Din kültürü öğretmeni kazada öldüDin kültürü öğretmeni kazada öldü

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