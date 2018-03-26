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Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, öğrencilerin ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi.

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Merkez Yenişehir ilçesinde 23 Mart'ta bir ortaokulda 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.

Yaşları 11 ile 15 arasında değişen mağdur öğrencilerin Rehberlik öğretmenine verdikleri ve soruşturma dosyasına giren ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler ifadelerinde, şüphelinin derslerde kendilerine elle tacizde bulunduğunu ve rahatsız edici şekilde baktığını anlattı. Mağdur öğrencilerden biri de şüphelinin sınavlarda kopya ve yüksek not verdiğini söyledi.

KİTAP OKUMA DERSİNDE ELLE TACİZ

Mağdur öğrencilerden K.K. (12), ifadesinde, öğretmenleri E.Y.'nin yaklaşık 4-5 ay önce kitap okuma dersinde kendisini elle taciz ettiğini anlatarak şikâyetçi olduğunu söyledi.

"DERSTE BANA KOPYA VERDİ"

Öğrencilerden M.T. ise öğretmenleri E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Derste bana kopya verdi ve sınavlardan hep 100 verdi. Hocadan şikâyetçiyim" dedi.

"KİMSE KİTABIN ÜZERİNDEN KAFASINI KALDIRMASIN"

Öğrencilerden M.M. (12) de "E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.

DHA

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Diyarbakır Yenişehir taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
okulda taciz kuran kursunda tecavüz yolda otobüste mastır , sonra 20 milyon at gözlüklü mal bu AKP nin peşinde sapık ordusu
ÖğrenciM.T.ise öğretmen E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Derste bana kopya verdi ve sınavlardan hep 100 verdi. Hocadan şikâyetçiyim" dedi."E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.''YAV BU KADAR KOLAY MI arkadaş bir İNSANI, ÖĞRETMENİ HARCAMAK, SOMUT HİÇBİRŞEY YOK! BANA BAKIN BUNU YAPANLAR HERKİMSENİZ YUKARDAN AŞAĞIYA ALLAH VAR,VİCDAN VAR CEHENNEM VAR,YANACAKSINIZ
KOYUN OKULLARIN 4 BİR YANINA GÜVENLİK KAMERALARINI, SINIFA DA O ALET ÖĞRENCİ VE İNSANLARDAN ÇOK DAHA DÜRÜSTTÜR, ÖĞRETMENİ KATLETMEYİN, VEBALİ ÜSTÜNÜZDE KALIR. EYYYYYYY YÖNETENLER, EYYYYYY HÖNEKENLER EYYYYY EYYYYYYY!
ufak tefek cinayetler dizisi geldi aklima birden
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